Einigung: Robertson vor Liverpool-Abflug

Unter Jürgen Klopp führte in der Defensive nichts an der etablierten Flügelzange aus Trent Alexander-Arnold (27) und Andy Robertson (31) vorbei. Nachdem Erstgenannter seine Zelte im vergangenen Sommer abbrach und nun bei Real Madrid um Einsatzzeit kämpft, könnte nun auch der Schotte den Reds Lebewohl sagen.

In der internen Linksverteidiger-Rangliste ist Robertson in dieser Spielzeit klar hinter Neuzugang Milos Kerkez (22) zurückgefallen, stand in der Premier League lediglich viermal in der Startelf. Ein Zustand, der für den Kapitän der schottischen Nationalelf vor allem in einem WM-Jahr nicht tragbar ist. Daher will der Linksfuß den Klub nach neun Jahren verlassen – und hat sich bereits mit einem neuen Verein auf einen Wechsel geeinigt.

Abgang vor Auslaufen des Vertrags

Wie ‚The Athletic‘ berichtet, arbeitet Tottenham Hotspur daran, den Linksverteidiger nach London zu lotsen. Ursprünglich hatten die Spurs einen ablösefreien Wechsel im Sommer angepeilt, wenn Robertsons Vertrag ausläuft. Dieser soll nun jedoch vorgezogen werden, Trainer Thomas Frank benötigt bereits jetzt defensive Verstärkung.

Noch zu Jahresbeginn hatte Robertson signalisiert, dass er über einen Abschied nachdenke, er sich einen Verbleib jedoch ebenfalls vorstellen kann: „Ich liebe den Klub und würde am liebsten bleiben, aber ich bin auch ein Spieler, der immer spielen will. Wir müssen sehen, ob es eine Option gibt, zu bleiben oder ob es Optionen gibt, zu gehen.“

Liverpool hat ein Ass im Ärmel

Letzteres ist offenbar der Fall. Laut ‚Sky‘ hat sich der ehemalige Klopp-Schützling bereits mündlich mit den Spurs über einen Wechsel noch in diesem Winter verständigt. Beide Klubs befinden sich gegenwärtig in Verhandlungen über einen Deal.

Ein verfrühter Robertson-Abgang würde den Liverpooler Kader in einer nicht einfachen Saison zwar schwächen, der amtierende englische Meister hat jedoch noch ein Ass im Ärmel: Der Klub kann Kostas Tsimikas (29) von seiner Leihe zur AS Rom zurückbeordern.

Eine einseitige Klausel wurde zwar nicht vereinbart, der Grieche lief bisher für die Roma jedoch erst 380 Minuten in der Serie A auf, sodass eine einvernehmliche Lösung zwischen den Klubs im Bereich des Möglichen liegen sollte.