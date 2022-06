Baumann bestätigt Werner-Klausel

Ole Werner wird dem SV Werder Bremen womöglich noch eine ganze Weile erhalten bleiben. Gegenüber der ‚Sport Bild‘ bestätigt Geschäftsführer Frank Baumann eine Klausel im Vertrag des Aufstiegstrainers: „Als wir Ole verpflichteten, einigten wir uns auf einen Vertrag über eineinhalb Jahre plus Option.“

Die genannte Option zur automatischen Vertragsverlängerung greife, wenn Werder auch 2024 noch in der Bundesliga vertreten sei, so Baumann. Werner übernahm die Grün-Weißen im November 2021 und führte den Traditionsklub zurück in Liga eins.