Deutscher Trainer für Zürich

Die Grasshoppers Zürich haben einen neuen Trainer. Olaf Janßen übernimmt den Schweizer Klub aus der Super League. Der 59-Jährige unterschreibt bis 2027. In Zürich tritt er die Nachfolge von Peter Zeidler an, der vor der Länderspielpause entlassen wurde.

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Janßen, der schon als Co-Trainer beim VfB Stuttgart, dem VfL Wolfsburg und Hertha BSC gearbeitet und beim FC St. Pauli sogar die Cheftrainerrolle inne hatte, war seit seiner Entlassung beim SV Sandhausen Ende März vereinslos. Zuvor hatte er vier Jahre lang Viktoria Köln in der 3. Liga trainiert.