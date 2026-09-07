Kane über seine Ballon d’Or-Chancen

Harry Kane gibt sich angesichts der anstehenden Ballon d’Or-Wahl zurückhaltend. „Natürlich liegt es jetzt nicht mehr in meiner Hand, sondern bei den Wählern und denjenigen, die darüber entscheiden“, so der Stürmerstar des FC Bayern im Interview mit ‚HBO Max‘. Gleichwohl betont der 33-Jährige: „Diese Saison war mit Abstand meine beste, und wir müssen abwarten, wie es weitergeht.“ Wettbewerbsübergreifend erzielte Kane im Trikot der Münchner und der englischen Nationalmannschaft 73 Tore.

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Zu dieser historischen Marke sagt Kane: „Natürlich ist Messi mit 82 Toren der Einzige, der mehr erzielt hat, und Ronaldos Bestmarke lag, glaube ich, bei 69. Das sind Zahlen, die ich einfach für absurd hielt – und das sind sie auch. Sie sind die beiden Größten unserer Generation und wohl aller Zeiten. 73 Tore – selbst ich bin davon ziemlich beeindruckt.“ Am 26. Oktober wird der Ballon d’Or in diesem Jahr verliehen.