Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Die Transfer-Optionen für Dahoud

von Lukas Hörster - Quelle: Sky
Mahmoud Dahoud im SGE-Einsatz @Maxppp

Mahmoud Dahoud weckt Interesse bei Klubs aus dem Ausland. Wie ‚Sky‘ berichtet, führen beim 30-jährigen Mittelfeldspieler Spuren in die USA, nach Saudi-Arabien und die Türkei.

Unter der Anzeige geht's weiter

In den Staaten will LA Galaxy zuschlagen, wo sein alter Kumpel Marco Reus (36) spielt. Doch Dahoud sieht sich noch nicht bereit für den Sprung über den Großen Teich. Klar ist aktuell nur: Sein auslaufender Vertrag bei Eintracht Frankfurt wird nicht verlängert.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Frankfurt
Galaxy
Mahmoud Dahoud

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Frankfurt Logo Eintracht Frankfurt
Galaxy Logo LA Galaxy
Mahmoud Dahoud Mahmoud Dahoud
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert