Die Transfer-Optionen für Dahoud

Mahmoud Dahoud weckt Interesse bei Klubs aus dem Ausland. Wie ‚Sky‘ berichtet, führen beim 30-jährigen Mittelfeldspieler Spuren in die USA, nach Saudi-Arabien und die Türkei.

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In den Staaten will LA Galaxy zuschlagen, wo sein alter Kumpel Marco Reus (36) spielt. Doch Dahoud sieht sich noch nicht bereit für den Sprung über den Großen Teich. Klar ist aktuell nur: Sein auslaufender Vertrag bei Eintracht Frankfurt wird nicht verlängert.