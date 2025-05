Frimpong-Transfer: Das sagt Slot

Arne Slot hat zwischen den Zeilen durchblicken lassen, dass der Transfer von Jeremie Frimpong (24) nur noch Formsache ist. Nach der gestrigen 2:3-Niederlage gegen Brighton & Hove Albion sagte der Trainer des FC Liverpool: „Ich denke, wir alle wissen, dass wir in dem Moment, in dem wir es bekanntgeben, auch darüber sprechen werden. Wir haben noch nichts bekanntgegeben. Also brauchen wir auch nicht weiter darüber zu sprechen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Frimpong hat dem Vernehmen nach bereits den Medizincheck bei den Reds absolviert. Liverpool zahlt die Ausstiegsklausel des rechten Außenbahnspielers, die bei 35 bis 40 Millionen Euro liegt. Bayer Leverkusen hatte für Frimpong im Januar 2021 noch elf Millionen Euro an Celtic Glasgow bezahlt.