Einigung erzielt: Nwaneri vor BVB-Wechsel

Borussia Dortmund wird bis zum Abend wohl noch auf den verletzungsbedingten Ausfall von Giannis Konstantelias (23) reagieren und auf dem Transfermarkt zuschlagen. Was sich im Verlauf des gestrigen Tages ankündigte, nimmt jetzt konkrete Form an.

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Laut Fabrizio Romano hat Dortmund eine verbale Einigung mit Ethan Nwaneri erzielt. Der 19-jährige Offensivspieler hat sich dem Bericht zufolge über Nacht für einen Wechsel in die Bundesliga entschieden. Auch zwischen dem FC Arsenal und dem BVB herrscht Einigkeit bezüglich eines Gastspiels bis zum Ende der Saison.

Die Schwarz-Gelben werden während der Leihe außerdem das gesamte Gehalt des Arsenal-Profis übernehmen. ‚Sky‘ zufolge beläuft sich das Gesamtpaket auf fünf Millionen Euro. Eine Kaufoption gibt es nicht. In der Partie gegen Aston Villa (1:0) am gestrigen Abend war der gebürtige Londoner schon nicht mehr Teil des Kaders.

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Kommt Regula trotzdem?

Zuletzt arbeiteten die BVB-Verantwortlichen zudem an einer Verpflichtung von Marcel Regula (19) von Zaglebie Lubin. Ob der offensive Mittelfeldspieler nach der Nwaneri-Zusage nun trotzdem an die Strobelallee wechselt, wird sich im Verlauf des Tages herausstellen.

Update (08:40 Uhr): Das polnische Portal ‚meczyki.pl‘ berichtet jetzt, dass Borussia Dortmund bei Regula nicht mehr im Rennen ist. Die Verantwortlichen haben Zagłębie Lubin darüber informiert, den Spieler nicht zu verpflichten, heißt es.