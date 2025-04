M’gladbach: Virkus bestätigt Hollerbach-Interesse

Roland Virkus ist auf Union Berlins Benedict Hollerbach (23) zu sprechen gekommen, der erst kürzlich mit Borussia Mönchengladbach in Verindung gebracht wurde. In einer Medienrunde sagte Gladbachs Geschäftsführer Sport: „Hollerbach ist ein richtig guter Junge. Wir gucken natürlich, wie wir uns in der nächsten Saison aufstellen. Aber wie bei vielen Klubs ist das Portfolio davon abhängig, ob wir uns für Europa qualifizieren.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Angreifer ist in der laufenden Spielzeit mit acht Treffern der beste Torjäger an der Alten Försterei. Laut der ‚Bild‘ strebt Hollerbach den nächsten Karriereschritt an. An die Eisernen ist der frühere deutsche U18-Nationalspieler vertraglich bis 2027 gebunden, als potenzielle Ablöse steht ein mittlerer einstelliger Millionen-Betrag im Raum.