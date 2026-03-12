Zwei Optionen: Spalletti kurz vor der Unterschrift

Juventus Turin und Trainer Luciano Spalletti setzen den gemeinsamen Weg allem Anschein nach fort. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, dass sich die Gespräche über eine Verlängerung des bis zum Saisonende datierten Vertrags in der Endphase befinden. Mit der Unterzeichnung des neuen Arbeitspapiers werde in Kürze gerechnet.

Dabei habe der italienische Übungsleiter zwei Optionen. Entweder, so berichtet die ‚Gazzetta dello Sport‘, unterschreibt Spalletti einen Einjahresvertrag mit einem Jahresgehalt von sieben Millionen Euro oder er entscheidet sich für einen Zweijahresvertrag mit einem Gehalt von fünf Millionen Euro per annum. Der Punkteschnitt des 67-Jährigen, der Ende Oktober das Traineramt bei Juve übernommen hatte, liegt bei 1,86 Zählern pro Spiel. Für seine gute Arbeit wird Spalletti nun mit einem neuen Vertrag belohnt.