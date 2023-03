„Engel“ Di María | PSG sitzt im goldenen Käfig

Ein Engel für die Alte Dame

Bei Juventus Turin ist die Stimmung nach dem gestrigen Europa League-Sieg über den SC Freiburg (1:0) äußert gut. Die heimische Presse spart nicht mit Komplimenten für Matchwinner Ángel Di María — der 35-Jährige erzielte in der 53. Minute per Kopf den Treffer des Abends. In Anlehnung an den Vornamen des Siegtorschützen erlauben sich viele Tageszeitungen einen Wortwitz: „Der Engelsflug“ (‚Gazzetta dello Sport‘), „Es gibt einen Engel für die Dame“ (QS Sport), „Der Flug des Engels“ (‚Tuttosport‘). Auch der ‚Corriere dello Sport‘ zieht einen biblischen Vergleich: „Engel und Dämonen.“

PSG auf dem Prüfstand

In Paris ist die Stimmung nach dem Champions League-Aus gegen den FC Bayern dagegen nach wie vor schlecht. Im Fokus steht unter anderem Superstar Lionel Messi. Die ‚Mundo Deportivo‘ titelt mit Blick auf den 35-Jährigen: „Die große Entscheidung.“ Zum Hintergrund: Die Pariser wollen dem Vernehmen nach nicht mehr mit dem Argentinier verlängern. Für die ‚as‘ steht aber nicht nur Messi auf dem Prüfstand, sondern das gesamte Starensemble. Das Deckblatt der spanischen Sportzeitung zieren Kylian Mbappé, Neymar, Messi und PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi. Unter dem Bild steht: „Goldener Käfig“‘ Soll heißen: Trotz der Milliarden, die in den Verein geflossen sind und trotz der Superstars, die an die Seine gewechselt sind, bleibt der sportliche Erfolg aus.

Fernandes erhebt sich

Bei Manchester United ist die Stimmung nach der gestrigen Europa League-Partie gegen Betis Sevilla (4:1) deutlich ausgelassener als nach dem desaströsen 0:7 gegen den FC Liverpool. Maßgeblichen Anteil am Sieg der Red Devils hatte Bruno Fernandes, der sowohl einen Treffer als auch eine Vorlage beisteuern konnte. „Bruno erhebt sich nach dem Anfield-Desaster“, titelt etwa der ‚Daily Express‘ mit Blick auf den Man of the Match. Deutlichere Worte findet der ‚Mirror‘: „Bruno inspirierte United zu einem energetischen Europa League-Sieg und macht seine Liverpool-Pleite wett.“