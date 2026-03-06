Bitterer Grund: Dybala-Entscheidung gefallen

Die AS Rom wird den auslaufenden Vertrag von Paulo Dybala nicht verlängern. Das berichtet ‚calciomercato.com‘ und begründet das unter anderem damit, dass der Argentinier aufgrund einer Knie-Operation voraussichtlich erst Mitte April wieder mitwirken und damit auch keine Eigenwerbung mehr betreiben kann. Dem Vernehmen nach sind die Boca Juniors am 32-Jährigen interessiert, auch die MLS ist Thema.

Dybala wurde vor vier Jahren bei seinem Wechsel zu den Giallorossi frenetisch empfangen, in den vergangenen Jahren machte sich dann aber Ernüchterung breit. Grund ist nicht unbedingt die Leistung des Offensivkünstlers. Vielmehr werfen den Linksfuß permanent Verletzungen zurück. Bislang absolvierte Dybala 135 Pflichtspiele für die Roma. Viele weitere werden nicht mehr folgen.