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Mega-Angebot: City legt im Anderson-Poker nach

von Tobias Feldhoff - Quelle: The Athletic
Elliot Anderson im Einsatz für England @Maxppp

Manchester City dringt im Werben um Elliot Anderson (23) in neue Sphären vor. Umgerechnet rund 123 Millionen Euro als Sockelbetrag plus 17 Millionen in Form von Boni bieten die Citizens laut ‚The Athletic‘ für den Mittelfeldspieler von Nottingham Forest.

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Die Tricky Trees seien allerdings immer noch nicht bereit, den Avancen des Scheichklubs nachzugeben. Rund 140 Millionen Euro fordert der Premier League-Konkurrent für den englischen WM-Fahrer, der damit ungefähr so viel kosten würde wie Alexander Isak (26), der vor rund einem Jahr für 145 Millionen Euro von Newcastle United zum FC Liverpool gewechselt war.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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