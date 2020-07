Sancho-Poker: United schickt neues Angebot

Manchester United will sich Jadon Sancho schnappen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, basteln die Red Devils an einem neuen Angebot für den 20-jährigen Offensivspieler. Die Planungssicherheit nach der gelungenen Qualifikation für die Champions League erlaubt nun in finanzieller Hinsicht größere Sprünge.

Dem Boulevard-Blatt zufolge blitzte United bei Borussia Dortmund zuletzt mit einer Offerte in Höhe von 98 Millionen Euro ab. Bei 120 Millionen Euro soll die Schmerzgrenze des deutschen Vizemeisters liegen. Gut möglich, dass ein entsprechendes Angebot schon in den kommenden Tagen in Dortmund eingeht.

Die Suche nach einem Nachfolger läuft bei Schwarz-Gelb derweil auf Hochtouren. Ein heißer Kandidat ist Jonathan Ikoné vom OSC Lille. Nach Informationen der ‚Times‘ wurden schon Gespräche mit dem 22-jährigen Franzosen aufgenommen. Wie FT bereits Anfang des Monats berichtete, führt auch eine Spur zu Jeremie Boga (23) von US Sassuolo.