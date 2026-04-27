Mainz terminiert Silas-Gespräche

Der FSV Mainz 05 und Silas könnten die Zusammenarbeit über den Sommer hinaus fortsetzen. Die Rheinhessen erwägen laut ‚Sky‘, dem 27-Jährigen trotz langer Verletzungspause einen neuen Vertrag anzubieten. Entsprechende Verhandlungen seien für den Mai angesetzt.

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Silas kam im Winter für 150.000 Euro vom VfB Stuttgart nach Mainz, wo sein aktuelles Arbeitspapier im Sommer ausläuft. Für die 05er hatte der schnelle Offensivmann in neun Spielen ansprechende Leistungen gezeigt, ehe er sich einen Schien- und Wadenbeinbruch zuzog. Einige Monate wird der Kongolese noch ausfallen.