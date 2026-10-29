100 Millionen für Maza

Wenn Ibrahim Maza (20) bei Bayer 04 Leverkusen auf dem Platz steht, wird die gesamte Werkself besser. Im gestrigen Pokalspiel gegen den 1. FC Nürnberg (5:2) wurde dies erneut deutlich. Mit seiner Einwechslung zur Pause veränderte sich der Rhythmus des Leverkusener Spiels komplett und Bayer konnte die Partie nach einer schwachen ersten Halbzeit noch drehen.

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Mit drei Treffern und drei Vorlagen aus wettbewerbsübergreifend elf Spielen steht der algerische Nationalspieler in der Bayer-internen Scorer-Liste nur hinter Stürmer Patrik Schick (30/zwölf Scorer). In der vergangenen Saison standen für Maza zwölf Scorerpunkte nach 44 Spielen zu Buche.

Unwiderstehliche Dribblings und zielgenaue Steilpässe zeichnen ihn aus. In Leverkusen wird er häufig schon mit Rekord-Abgang Florian Wirtz (23) verglichen. Ob der offensive Mittelfeldspieler mal genauso viel Geld in die Kassen von Bayer spülen wird wie Wirtz?

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Vor allem Paris St. Germain ist heiß Maza und könnte sogar schon im Winter einen Vorstoß wagen, um ihn als Ersatz für den verletzten Khvicha Kvaratskhelia (25) zu verpflichten. Bayer allerdings würde den Vertrag mit seiner Nummer 30 gerne verlängern. Da Mazas aktueller Vertrag ohnehin noch bis 2030 läuft, befinden sich die Rheinländer auch ohne neue Unterschrift in einer ausgezeichneten Verhandlungsposition.

Wird Maza deshalb Leverkusens nächster 100-Millionen-Transfer? Möglich ist es, wenn sich das Offensivjuwel in diesem rasanten Tempo weiterentwickelt, seine Scoring-Quote noch etwas nach oben schraubt und dann ein Wettbieten entsteht. Aktuell sollten Fans von Bayer und der Bundesliga aber erstmal noch jedes Spiel genießen, das Maza im Trikot von Bayer Leverkusen macht.