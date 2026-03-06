Wechsel geplant: Münz in die Bundesliga?

Die SpVgg Greuther Fürth muss im kommenden Sommer mit dem Abgang von Reno Münz rechnen. Laut ‚Sky‘ sind einige Bundesligisten am 20-Jährigen interessiert, der den nächsten Schritt gehen will. Beim Kleeblatt steht Münz noch bis 2027 unter Vertrag.

Der Linksfuß war vor zwei Jahren von Bayer Leverkusen an die Kronacher Hard gewechselt und ist in dieser Saison unter Heiko Vogel Stammkraft. In der vergangenen Saison wurde Münz immer wieder auch auf der Sechs und als Außenverteidiger eingesetzt, mittlerweile hat er sich in der Innenverteidigung etabliert.