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Schalke verkündet Becker-Verlängerung

von Fabian Ley - Quelle: s04.de
1 min.
Vitalie Becker in der Laufbewegung @Maxppp

Eigengewächs Vitalie Becker (21) hat seine Unterschrift beim FC Schalke 04 gesetzt. Der Linksverteidiger verlängert seinen Vertrag bis 2030. Sein bisheriges Arbeitspapier wäre 2027 ausgelaufen, die S04-Bosse wenden das Worst-Case-Szenario eines ablösefreien Abgangs im kommenden Sommer somit ab. Im neuen Kontrakt ist dem Vernehmen nach eine gestaffelte Ausstiegsklausel enthalten, die Maximalablöse liegt bei 15 Millionen Euro.

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Direktor Profifußball Youri Mulder betont: „Uns war es sehr wichtig, bei einem auslaufenden Vertrag gemeinsam mit Vitalie Becker die Weichen für seine Zukunft zu stellen. Er ist ein Junge aus der Knappenschmiede, der in der vergangenen Saison in der Aufstiegs-Mannschaft einen großen Sprung nach vorne gemacht hat. Vita hat uns mit seinen fußballerischen Qualitäten sowie Fleiß, Mut und Leidenschaft überzeugt. Seine Entwicklung ist absolut bemerkenswert, und sie ist nach unserer Auffassung auch noch nicht abgeschlossen. Deswegen hat er unser Vertrauen und ist in unserer strategischen Kaderplanung ein fester Baustein.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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