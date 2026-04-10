Nach WM-Abschied: Übernimmt Deschamps bei Real?

Auf der Trainerbank von Real Madrid könnte es im Sommer zu einer Überraschung kommen. Didier Deschamps steht nach Informationen von ‚RMC‘ bei den Königlichen auf der Shortlist der Kandidaten als Coach für die kommende Saison. Derzeit betreut Álvaro Arbeloa das Starensemble seit dem schnellen Aus von Xabi Alonso.

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Deschamps bereitet sich aktuell mit der französischen Nationalmannschaft auf die anstehende Weltmeisterschaft vor, sein Abschied im Anschluss steht schon fest. Die Trainerlaufbahn beenden möchte der 57-Jährige, der die Équipe Tricolore 2018 zum WM-Titel führte, allerdings nicht. Auf Vereinsebene war Deschamps bislang für die AS Monaco, Juventus Turin und Olympique Marseille tätig.

Übernimmt der Ex-Profi nun bei Real? Arbeloas Zukunft bei den Madrilenen ist offen, insbesondere der Name Jürgen Klopp geistert regelmäßig durch das Bernabéu. An Deschamps baggern sollen derweil auch Saudi-Klub Al Ittihad und der saudische Verband, der Berichten zufolge mit einem Mega-Deal lockt. Kurios: Als Nachfolger bei Frankreich steht bereits Reals Legende und Ex-Coach Zinedine Zidane in den Startlöchern.