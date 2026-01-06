Menü Suche
Kommentar
FT-Info Bundesliga

Eintracht: Details zum Ilenikhena-Angebot – VfB mischt mit

von Dominik Schneider - Quelle: FT-Info
1 min.
George Ilenikhena (m.) im Einsatz für die AS Monaco @Maxppp

Bei Eintracht Frankfurt spielt George Ilenikhena weiterhin eine Rolle als potenzielle Verstärkung. FT kann einen ‚Bild‘-Bericht bestätigen, dass es Gespräche über eine Leihe mit Kaufoption gibt. Mehr noch erfuhr FT aus Frankreich, dass die Option im Bereich von 25 Millionen Euro angesiedelt wäre.

Unter der Anzeige geht's weiter

Neben der Eintracht buhlt auch der VfB Stuttgart um die Gunst des 19-jährigen Stürmers. Allerdings befinden sich die Hessen momentan in der Pole Position. Schon im Sommer versuchten es die Schwaben bei Ilenikhena, scheiterten jedoch mit einer Offerte über 22 Millionen plus fünf Millionen Boni. Die AS Monaco würde den Youngster gerne sofort verkaufen und nicht mit Option ausleihen. Die Verhandlungen laufen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Ligue 1
Frankfurt
Stuttgart
Monaco
George Osrzehmen Ilenikhena

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Ligue 1 Ligue 1
Frankfurt Logo Eintracht Frankfurt
Stuttgart Logo VfB Stuttgart
Monaco Logo AS Monaco
George Osrzehmen Ilenikhena George Osrzehmen Ilenikhena
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert