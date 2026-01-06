Eintracht: Details zum Ilenikhena-Angebot – VfB mischt mit

Bei Eintracht Frankfurt spielt George Ilenikhena weiterhin eine Rolle als potenzielle Verstärkung. FT kann einen ‚Bild‘-Bericht bestätigen, dass es Gespräche über eine Leihe mit Kaufoption gibt. Mehr noch erfuhr FT aus Frankreich, dass die Option im Bereich von 25 Millionen Euro angesiedelt wäre.

Neben der Eintracht buhlt auch der VfB Stuttgart um die Gunst des 19-jährigen Stürmers. Allerdings befinden sich die Hessen momentan in der Pole Position. Schon im Sommer versuchten es die Schwaben bei Ilenikhena, scheiterten jedoch mit einer Offerte über 22 Millionen plus fünf Millionen Boni. Die AS Monaco würde den Youngster gerne sofort verkaufen und nicht mit Option ausleihen. Die Verhandlungen laufen.