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Die Bundesliga lockt Mittelfeld-Juwel Domenech

Camilo Rey Domenech ist ein argentinisches Mittelfeld-Talent, das sich bereit sieht für den nächsten Schritt. Zwei Bundesligisten haben angeklopft.

von Tobias Feldhoff - Quelle: Tuttomercatoweb.com
1 min.
Camilo Rey Domenech im Duell mit Leon Goretzka @Maxppp

Landet Camilo Rey Domenech in diesem Sommer in der Bundesliga? Die Chance besteht laut einem Bericht von ‚Tuttomercatoweb.com‘. Dem italienischen Portal zufolge brennt der 20-jährige Sechser auf seinen nächsten Karriereschritt. Interesse sollen Schalke 04 und der SV Werder Bremen bekunden.

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Domenech ist argentinischer Jugendnationalspieler und bei den Boca Juniors über weite Strecken gesetzt, führte das Team sogar schon als Kapitän aufs Feld.

Domenech kein Schnäppchen

Vertraglich gebunden ist der technisch versierte, aber trotzdem äußerst zweikampfstarke Rechtsfuß noch bis Dezember 2029.

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Vor allem in Bremen dürfte aber nach den sich anbahnenden Verkäufen von Mio Backhaus (22) und Jens Stage (29) ausreichend Budget vorhanden sein, um einen solchen Transfer zu stemmen. Und personeller Bedarf bestünde an der Weser insbesondere bei einem Stage-Abgang ohnehin.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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