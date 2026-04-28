Bestätigt: Rönnow-Schock im Abstiegskampf

Union Berlin wird in der laufenden Saison nicht mehr auf Torhüter Frederik Rönnow zurückgreifen können. Die Nummer eins der Eisernen fällt mit einer Muskelverletzung aus dem Spiel gegen Leipzig (1:3) für den Rest der Saison aus.

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In den kommenden Partien wird voraussichtlich der gegen Leipzig eingewechselte Carl Klaus (32) zwischen den Pfosten stehen, denn Matheo Raab (27) ist ebenfalls verletzt. Auf Platz 13 liegend hat Union drei Spielztage vor Schluss aber immerhin sechs Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz.