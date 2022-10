Bericht: Liverpool prüft Vorstoß bei Musiala

Der FC Liverpool hat die Suche nach einem neuen Mittelfeldspieler offenbar auf Jamal Musiala ausgeweitet. Laut einem Bericht des ‚Mirror‘ prüfen die Reds, konkretere Schritte beim 19-jährigen Edeltechniker vom FC Bayern München einzuleiten.

Trotz seiner jungen Jahre ist Musiala beim deutschen Rekordmeister spätestens seit Beginn dieser Saison zum Leistungsträger aufgestiegen. Am vergangenen Wochenende war der geschmeidige Rechtsfuß beim 4:0 gegen Leverkusen mit einem Treffer und zwei Vorlagen erst wieder entscheidend beteiligt.

An die Bayern ist Musiala bis 2026 vertraglich gebunden. Klar ist: In München plant man noch langfristiger mit dem Ausnahmetalent. Dass immer mal wieder Gerüchte aus England aufploppen, ist nicht verwunderlich, denn Musiala verbrachte einen Großteil seiner Jugend auf der Insel und spielte auch für die Jugendnationalteams der Three Lions.