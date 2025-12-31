Heidenheim bedient sich in Hoffenheim

Hinten links sollte Leart Pacarada eine Lücke im Kader des 1. FC Heidenheim schließen. Der Neuzugang vom 1. FC Köln verletzte sich aber bei seinem ersten Einsatz für seinen neuen Klub am 3. Spieltag gegen Borussia Dortmund (0:2) schwer am Knie. Aufgrund eines Kreuzbandrisses fällt der 31-Jährige bereits die komplette Hinrunde aus. Erst jetzt können die Heidenheimer reagieren.

Laut ‚Sky‘ kommt Hennes Behrens von der TSG Hoffenheim zum Tabellen-17., um den Kader zu verstärken. Der 20-jährige Linksverteidiger wechselt dem Pay-TV-Sender zufolge per Leihe ohne Kaufoption. Im Sommer steht also die Rückkehr in den Kraichgau auf dem Programm. Bis dahin soll Behrens in Heidenheim Bundesliga-Erfahrung sammeln.

Lediglich letzte Details seien zu klären, bevor der Deal Anfang Januar abgeschlossen wird, heißt es weiter. Für die Hoffenheimer Profis spielte der Rechtsfuß in der vergangenen Saison zweimal. In der laufenden Spielzeit kam Behrens ausschließlich für die Zweitvertretung in Liga drei zum Einsatz.