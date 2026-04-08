Werder: Neue Signale von Schmid

Bei Romano Schmid könnte es tatsächlich auf eine Vertragsverlängerung bei Werder Bremen hinauslaufen. Der ‚kicker‘ berichtet, dass der Kreativspieler zu seinem langjährigen österreichischen Berater Thomas Böhm zurückgekehrt ist – und schlussfolgert, dass sich daraus die Chancen von Werder erhöhen, den 2027 auslaufenden Kontrakt auszudehnen. Böhm hatte Schmid nämlich 2019 von RB Salzburg nach Bremen transferiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im vergangenen Sommer dann strebte Schmid nach einem Wechsel in die englische Premier League. Mehrere Berater scheiterten aber an der Aufgabe, ihn auf der Insel unterzubringen. So kickt der 26-jährige Österreicher nach wie vor für den SVW, der nun eine Verlängerung anstrebt. „Wir würden sehr gerne mit ihm verlängern. Gespräche mit ihm haben noch nicht stattgefunden, wir werden sie in den nächsten Wochen suchen. Romano fühlt sich in Bremen sehr wohl und hat eine große Bedeutung für uns. Ich schätze ihn sehr“, sagte zuletzt Geschäftsführer Clemens Fritz zur ‚Bild‘.