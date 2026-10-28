Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Bayern-Star zurück im Kader

von Tom Steinmetzler - Quelle: Sky
Aleksandar Pavlovic, Jamal Musiala, Harry Kane und Konrad Laimer jubeln @Maxppp

Der FC Bayern München kann im heutigen DFB-Pokalspiel gegen den 1. FC Magdeburg (20:45 Uhr) wieder auf einen Stammspieler zurückgreifen. Laut ‚Sky‘ kehrt Mittelfeldspieler Aleksandar Pavlovic (22) in den Kader zurück. Aufgrund von Muskelproblemen hatte er zuletzt gefehlt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Damit lichtet sich das Lazarett bei den Bayern etwas. Trotzdem fehlen den Bayern mit Manuel Neuer (40), Min-Jae Kim (29), Jamal Musiala (23), Joshua Kimmich (31) und Luis Díaz (29) weiterhin noch fünf potenzielle Stammspieler. Im heutigen Spiel gegen Magdeburg könnte Pavlovic wieder zusammen mit Tom Bischof (21) das Mittelfeldzentrum des Rekordmeisters bilden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
FC Bayern
Aleksandar Pavlović

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
FC Bayern Logo FC Bayern München
Aleksandar Pavlović Aleksandar Pavlović
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert