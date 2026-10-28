Bayern-Star zurück im Kader

Der FC Bayern München kann im heutigen DFB-Pokalspiel gegen den 1. FC Magdeburg (20:45 Uhr) wieder auf einen Stammspieler zurückgreifen. Laut ‚Sky‘ kehrt Mittelfeldspieler Aleksandar Pavlovic (22) in den Kader zurück. Aufgrund von Muskelproblemen hatte er zuletzt gefehlt.

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Damit lichtet sich das Lazarett bei den Bayern etwas. Trotzdem fehlen den Bayern mit Manuel Neuer (40), Min-Jae Kim (29), Jamal Musiala (23), Joshua Kimmich (31) und Luis Díaz (29) weiterhin noch fünf potenzielle Stammspieler. Im heutigen Spiel gegen Magdeburg könnte Pavlovic wieder zusammen mit Tom Bischof (21) das Mittelfeldzentrum des Rekordmeisters bilden.