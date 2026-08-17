45 Millionen: Moreira-Transfer vor dem Abschluss?

Racing Straßburg könnte Diego Moreira an den AC Mailand verkaufen. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, haben sich die Klubs auf eine Ablöse von 45 Millionen Euro geeinigt. Ziel der beteiligten Parteien sei es, den Transfer innerhalb der nächsten drei bis vier Tagen abzuschließen.

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Im Werben um Moreira würde sich Milan gegen zahlreiche andere Interessenten durchsetzen. Der Flügelspieler war sich mit RB Leipzig einig, zudem lehnte Straßburg laut Gianluca Di Marzio zuletzt ein Angebot der AS Rom ab, das sich auf 35 Millionen Euro zuzüglich zehn Millionen Euro an Boni belief.

Update (16:26 Uhr): Mittlerweile hat FT frische eigene Infos eingeholt: Milan und Straßburg haben sich auf eine Ablöse in Höhe von 53 Millionen Euro geeinigt. Perfekt ist der Transfer aber noch nicht. Es bleibt abzuwarten, ob Leipzig nochmal im Elsass vorstellig wird. Der Bundesligist beschäftigt sich parallel konkret mit dem Transfer von Said El Mala (19/1.FC Köln).