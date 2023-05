Straßburg-Shootingstar Diarra zu OM?

Habib Diarra könnte nach seiner starken Saison bei Racing Straßburg innerhalb Frankreichs ein paar Stufen auf der Karriereleiter hochklettern. Wie unsere französische FT-Partnerredaktion Foot Mercato berichtet, liebäugelt der 19-jährige Mittelfeldspieler mit einem Engagement bei Olympique Marseille. Auch in Marseille ist man von der Entwicklung des Teenagers angetan. Diarra ist bei OM allerdings nicht der einzige Kandidat fürs Mittelfeld.

Gut vorstellbar, dass in den nächsten Wochen auch weitere Klubs beim Youngster anklopfen. In den zurückliegenden Wochen konnte das Eigengewächs vor allem in der Offensive auf sich aufmerksam machen. Zwei Treffer und drei Assists steuerte Diarra in den vergangenen fünf Partien für Straßburg bei. Für den auch teilweise auf der Sechs agierenden Rechtsfuß waren es die ersten Scorerpunkte in der Ligue 1. War Diarra in der Spielzeit 2021/22 noch mit 107 Profiminuten auf Schnupperkurs, stehen in dieser Saison satte 26 Ligapartien, 15 davon in der Startelf, zu Buche.

