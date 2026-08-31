Medien: BVB vor Überraschungstransfer

Borussia Dortmund könnte kurz vor einer Verpflichtung von Marcel Regula (19) stehen. Das polnische Onlineportal ‚Meczyki.pl‘ vermeldet, dass sich der BVB mit Zaglebie Lubin und dem offensiven Mittelfeldspieler auf einen Transfer geeinigt hat.

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Noch sei der Deal nicht durch – Dortmund prüfe weiter seine Optionen, zu denen auch Ethan Nwaneri (19/FC Arsenal) zählt, und wolle in den kommenden Stunden eine Entscheidung treffen. Der polnische Erstligist und Regula warten auf grünes Licht, heißt es bei ‚Meczyki.pl‘.

Dass der BVB ein Auge auf den Polen (sieben U21-Länderspiele) geworfen hat, sickerte schon Anfang August durch. Auch der 1. FC Köln hatte sich im Zuge der Abschiedsgerüchte um Said El Mala (20) konkret mit Regula beschäftigt. Als Ablöse waren damals acht Millionen Euro im Gespräch.