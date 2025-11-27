FC Bayern: Kompromiss mit Neuer?

Sollte der FC Bayern mit Manuel Neuer über die Saison hinaus weitermachen, müsste der Kapitän wohl einen Kompromiss eingehen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, müsste der 39-Jährige im Zuge der allgemeinen Gehaltseinsparungen beim deutschen Rekordmeister auf einen Teil seines Salärs verzichten. Aktuell zählt Neuer mit einem Gehalt von rund 20 Millionen Euro pro Saison zu den Topverdienern.

Die Bayern streben im Frühjahr, rund um Neuers 40. Geburtstag, die Gespräche über einen neuen Vertrag an. Neben Neuer wären nach aktuellem Stand auch Sven Ulreich (37), Leon Goretzka (30), Serge Gnabry (30), Raphaël Guerreiro (31) und Dayot Upamecano (27) ohne Vertrag. Bis auf Upamecano müssten wohl auch die restlichen genannten Spieler auf Gehalt verzichten, um für ein neues Arbeitspapier in Frage zu kommen.