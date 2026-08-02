Schalke-Schock: Bittere Befürchtung bei Gosens

Schlechte Nachrichten beim FC Schalke 04: Laut der ‚Bild‘ hat es Robin Gosens (32) schwerer am Oberschenkel erwischt als zunächst vermutet. Der Klub befürchte einen wochenlangen Ausfall des Linksverteidigers, der erst vor knapp zwei Wochen per Leihe mit Kaufpflicht vom AC Florenz geholt wurde.

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Letzte Untersuchungen müssen dem Bericht zufolge jedoch noch durchgeführt werden, eine genaue Diagnose des Vereins werde am morgigen Montag erwartet. Zugezogen hat sich der Neuzugang die Verletzung beim 5:0-Testspielsieg am Samstag gegen Viertligist Hessen Kassel. Nach 13 Minuten musste Gosens ausgewechselt werden, nachdem er bereits in der ersten Minute hart gefoult worden war.

Gut für Schalke: Bis zum Bundesliga-Start sind es noch vier Wochen. Dementsprechend müssen die Knappen womöglich nicht in allzu vielen Pflichtspielen auf den 24-fachen deutschen Nationalspieler verzichten. Als Ersatzmann steht Youngster Vitalie Becker (21) bereit.

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Bei Dejan Ljubicic (28), der gegen Kassel wegen einer Knieblessur ebenfalls angeschlagen ausgewechselt wurde, gibt es dagegen Entwarnung. Beim Mittelfeldspieler ist nach Informationen der ‚Bild‘ nichts kaputt, der Österreicher soll in der kommenden Woche wieder ganz normal am Training teilnehmen.