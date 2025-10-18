Menü Suche
La Liga

Gute Nachrichten bei Yamal

von Lukas Hörster
Hansi Flick und Lamine Yamal @Maxppp
Barcelona 1-1 Girona

Der FC Barcelona kann im Nachbarschaftsduell gegen den FC Girona am Samstagnachmittag (16:15 Uhr) wieder auf Superstar Lamine Yamal (18) zählen. Wie die Katalanen mitteilen, kehrt der Europameister ebenso wie Fermín López (22) in den Kader zurück.

FC Barcelona
❗ MEDICAL UPDATE

✅ Lamine Yamal and Fermín have been given the medical green light and are included in the squad for #BarçaGirona
Yamal hatte zuletzt wegen eines Rückschlags bei seiner Leistenverletzung gefehlt. Von zehn möglichen Partien seit Saisonstart bestritt der Linksfuß nur fünf, erzielte dabei aber immerhin zwei Tore und gab vier Assists. Vielleicht kommen gegen Girona ja weitere Scorerpunkte hinzu.

