Gute Nachrichten bei Yamal

Der FC Barcelona kann im Nachbarschaftsduell gegen den FC Girona am Samstagnachmittag (16:15 Uhr) wieder auf Superstar Lamine Yamal (18) zählen. Wie die Katalanen mitteilen, kehrt der Europameister ebenso wie Fermín López (22) in den Kader zurück.

Yamal hatte zuletzt wegen eines Rückschlags bei seiner Leistenverletzung gefehlt. Von zehn möglichen Partien seit Saisonstart bestritt der Linksfuß nur fünf, erzielte dabei aber immerhin zwei Tore und gab vier Assists. Vielleicht kommen gegen Girona ja weitere Scorerpunkte hinzu.