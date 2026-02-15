Werder: Entwarnung bei Coulibaly?

Karim Coulibaly (18) vom SV Werder Bremen erwartet wohl keine längere Ausfallzeit. Nach Informationen der ‚Bild‘ handelt es sich beim Abwehrtalent, das beim gestrigen 0:3 gegen den FC Bayern nach rund einer Stunde ausgewechselt werden musste, um keine schwerwiegende Verletzung.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der hintere linke Oberschenkel hatte zugemacht beim deutschen U19-Nationalspieler, er wurde durch Julian Malatini (24) ersetzt. Coulibaly gehört in Bremen zum Tafelsilber. Ende der Wintertransferperiode lehnten die Grün-Weißen ein Angebot über mehr als 20 Millionen Euro für das Eigengewächs ab.