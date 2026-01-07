O’Neil tritt Rosenior-Erbe an

Racing Straßburg hat einen Nachfolger für den zum FC Chelsea abgewanderten Liam Rosenior gefunden. Gary O’Neil übernimmt beim Tabellensiebten der französischen Ligue 1. Der 42-jährige Engländer war seit über einem Jahr ohne Verein, zuletzt trainierte er die Wolverhampton Wanderers.

Straßburg-Präsident Marc Keller ist von O’Neils Qualitäten überzeugt: „Er ist ein anspruchsvoller und anerkannter Trainer mit einem modernen Ansatz im Fußball, der sich nahtlos in unser sportliches Projekt einfügt.“