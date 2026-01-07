Menü Suche
Kommentar
Offiziell Ligue 1

O’Neil tritt Rosenior-Erbe an

von David Hamza - Quelle: rcstrasbourgalsace.fr
Gary O’Neil geht über den Platz @Maxppp

Racing Straßburg hat einen Nachfolger für den zum FC Chelsea abgewanderten Liam Rosenior gefunden. Gary O’Neil übernimmt beim Tabellensiebten der französischen Ligue 1. Der 42-jährige Engländer war seit über einem Jahr ohne Verein, zuletzt trainierte er die Wolverhampton Wanderers.

Unter der Anzeige geht's weiter
Racing Club de Strasbourg Alsace
Gary O’Neil nommé entraîneur du Racing Club de Strasbourg Alsace ✍️

Le communiqué 👇
Bei X ansehen

Straßburg-Präsident Marc Keller ist von O’Neils Qualitäten überzeugt: „Er ist ein anspruchsvoller und anerkannter Trainer mit einem modernen Ansatz im Fußball, der sich nahtlos in unser sportliches Projekt einfügt.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Ligue 1
Straßburg
Gary Paul O'Neil

Weitere Infos

Ligue 1 Ligue 1
Straßburg Logo Racing Straßburg
Gary Paul O'Neil Gary Paul O'Neil
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert