Ex-Bayern-Coach bei Münster gehandelt

Zweitligist Preußen Münster könnte bei der Suche nach einem neuen Trainer fündig geworden sein. Wie die ‚Bild‘ berichtet, ist Thomas Wörle ein heißer Kandidat bei den abstiegsbedrohten Adlerträgern. Der 44-Jährige wurde vor fast genau einem Jahr beim SSV Ulm entlassen und ist seitdem auf Jobsuche. Zuvor trainierte Wörle die Frauenmannschaft des FC Bayern, mit der er mehrere nationale Titel gewinnen konnte.

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Seit der Beurlaubung von Alexander Ende Anfang der Woche wird Münster von einem Interimsquartett um Kieran Schulze-Marmeling und Christian Pander trainiert – alle verfügen nicht über die vorgeschriebene Fußballlehrerlizenz. Daher darf diese Übergangsphase maximal 15 Tage andauern. Nach der Frist müsste der Klub für jede Partie unter der Übergangsleitung Geldstrafen an den Verband zahlen. Münster steht also unter Zeitdruck, bald einen Nachfolger für Ende zu präsentieren. Problem: Wörle ist in Ulm nur freigestellt und hat weiterhin einen laufenden Vertrag bis 2027.