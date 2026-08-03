Chelsea verpflichtet Henderson

Nach der Verpflichtung von Danny Welbeck (35) holt der FC Chelsea den nächsten Oldie an Bord. Wie die Blues verkünden, gehört ab sofort auch Jordan Henderson zur Mannschaft. Der 36-Jährige löste seinen Vertrag mit dem FC Brentford zuvor auf und wechselt ablösefrei.

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Der Grund für seine Entscheidung pro Chelsea: „Angesichts der Größe des Vereins, des Trainers, den ich sehr bewundere, und der Qualität der Spieler war dies eine riesige Chance, die ich mir nicht entgehen lassen konnte.“