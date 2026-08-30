Doppel-Transfer zwischen Spurs & Everton

In der Premier League deutet sich ein spektakulärer Doppel-Transfer an. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, haben sich Tottenham Hotspur und der FC Everton auf zwei Wechsel geeinigt. Iliman Ndiaye (26) wird demnach die Toffees verlassen und zu Tottenham wechseln. Einigungen sollen bereits zwischen den beteiligten Parteien bestehen.

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Gleiches gilt für Richarlison (29). Der Stürmer bricht seine Zelte in London ab und wird nach bestandenem Medizincheck bei Everton unterschreiben. Das englische Fachportal betont dahingehend allerdings, dass es sich um zwei separate Deals handelt und nicht um einen klassischen Spielertausch.