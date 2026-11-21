Was Verletzungen angeht, ist der FC Bayern München in dieser Saison wirklich nicht zu beneiden. Doch nun ist auch noch das passiert, was aus Sicht des Rekordmeisters nie hätte passieren dürfen. Der monatelange Ausfall – womöglich bis März – des Weltfußballers lässt die bisherige Saisonplanung des Klubs wie ein Kartenhaus zusammenfallen.

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Nach einem furiosen Saisonstart sorgten widrige Umstände in den vergangenen Wochen für eine kleine Formdelle und einige Punktverluste in der Bundesliga. Sowohl die Erkrankung von Trainer Vincent Kompany, der gegen Köln wieder auf die Bank zurückkehrte, als auch die aktuelle, überraschend öffentlich ausgetragene Diskussion um den Gesundheitszustand von Jamal Musiala (23) treten seit gestern eher in den Hintergrund.

Kane ist nicht nur der wichtigste Torjäger, der (heimliche) Spielgestalter und Anführer der Offensive, sondern vor allem auch der einzige gelernte Mittelstürmer im Kader des Tabellenführers. Die starke Abhängigkeit vom Engländer wurde seitens einiger Experten immer mal wieder kritisch angemerkt, die sehr überschaubare Verletzungshistorie des 33-Jährigen gab bisher jedoch keinen Grund zur Beunruhigung.

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Doch plötzlich ist die Lage eine andere. Statt sich im Hintergrund weiter in aller Ruhe Gedanken über eine neue Nummer zwei hinter Jonas Urbig (23) zu machen, Vertragsgespräche mit Michael Olise (24) oder Min-jae Kim (30) zu planen und die Situation von Brajan Gruda (22) oder Derry Scherhant (24) zu beobachten, muss der FCB sich schleunigst nach einem Ersatz für Kane umsehen, um die Saisonziele nicht zu gefährden.

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Interner Kane-Ersatz ist 16

Zwar steht mit Bastian Assomo (16) ein vielversprechendes Toptalent in den Startlöchern, über den es zuletzt hieß, dass er „die Antwort auf die Frage ist, wer Kane, wenn dieser belastungssteuernde Verschnaufpausen benötigen sollte, zeitweise vertreten könnte“, doch als Dauerlösung und in den wichtigsten Partien kann der Youngster sicher noch nicht herhalten.

Nein, die Bayern müssen auf ihrem so ungeliebten Wintertransfermarkt aktiv werden. Dass es dabei zu einem festen Transfer von beispielsweise Nicolò Tresoldi (22/FC Brügge) kommt, scheint eher unwahrscheinlich. Ein realistisches Szenario erscheint eine Leihe ähnlich der von Nicolas Jackson (25/Aston Villa) in der Vorsaison.