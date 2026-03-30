Augsburg vor Fünf-Millionen-Deal

Beim FC Augsburg tendiert man eindeutig dazu, die Kaufoption für Angreifer Rodrigo Ribeiro (20) zu ziehen. Laut dem ‚kicker‘ werden die Fuggerstädter „mit großer Wahrscheinlichkeit“ Gebrauch von der fünf Millionen Euro teuren Klausel machen, um die Leihgabe von Sporting Lissabon im Sommer dauerhaft unter Vertrag zu nehmen. Das Fachmagazin ergänzt, dass Ribeiro wohl nicht langfristig bleiben wird, sondern künftig für eine deutlich höhere Summe weiterverkauft werden soll.

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Noch nicht so klar ist die Lage dagegen bei Michael Gregoritsch (31). Der Mittelstürmer, der im Winter leihweise von Bröndby IF kam, spielt in Augsburg bislang nicht die ganz große Rolle. Für den Österreicher besteht eine Kaufoption von rund einer Million Euro. Dem ‚kicker‘ zufolge hat ein erster Austausch stattgefunden, allerdings verspüren weder Gregoritsch noch der FCA den Druck, eine baldige Entscheidung zu treffen.