Bundesliga-Wechsel: Überraschung bei Andrich?

Im Zuge der Suche nach einem erfahrenen Sechser beschäftigt sich Eintracht Frankfurt auch mit Robert Andrich (31). Der ‚kicker‘ berichtet, dass die Hessen grundsätzliches Interesse am 19-fachen deutschen Nationalspieler bekunden. Bislang sei die Eintracht im Werben allerdings „noch nicht konkret geworden“.

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Andrichs Vertrag in Leverkusen läuft noch bis 2028, Gerüchte über einen möglichen Abschied von der Werkself machten jedoch schon Mitte Juni die Runde. Diese erhalten nun neue Nahrung. Neben Frankfurt sollen weitere Bundesligisten den Rechtsfuß auf dem Zettel haben.

Bei einem anderen Mittelfeldspieler ist die SGE unterdessen schon deutlich weiter. Der Wechsel von Youngster Noel Aseko (20) vom FC Bayern an den Main steht Berichten zufolge unmittelbar bevor. Trotzdem soll noch ein routinierter Sechser kommen. Laut der ‚Bild‘ gibt es Überlegungen um Edson Álvarez (28/West Ham United), der auch beim 1. FC Köln gehandelt wird.

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Dem Boulevardblatt zufolge haben Sportvorstand Markus Krösche und Co. „aktuell allerdings einen anderen konkreten Kandidaten im Kopf“. Ist jener Kandidat womöglich Andrich oder Raphael Onyedika (25/FC Brügge)? Um Letzteren bemühte sich die Eintracht bereits in den vergangenen beiden Transferfenstern, laut dem ‚kicker‘ ist der Nigerianer auch „aktuell ein ernsthaftes Thema“, wenngleich es bei der Personalie ebenfalls noch keine heißen Verhandlungen gegeben haben soll.