Leipzig: Bitshiabu-Deal heute fix

RB Leipzig dürfte noch an diesem Montag die Verpflichtung von Innenverteidiger El Chadaille Bitshiabu vermelden. ‚Sky‘ berichtet von der Ankunft des 18-jährigen Franzosen in Leipzig. Entsprechendes Bildmaterial vom gestrigen Sonntagabend zeigt den Youngster in der sächsischen Messestadt.

Nun stehen die üblichen Formalitäten wie der Medizincheck und die Unterschrift an. Bitshiabu, eines der größten Abwehrtalente der Welt, kommt von Spitzenklub Paris St. Germain zum deutschen Pokalsieger und soll dort den nächsten Entwicklungsschritt vollziehen.

