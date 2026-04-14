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Bundesliga

Leipzig & Arsenal jagen Ödegaard-Nachfolger

von Fabian Ley - Quelle: TV2
3 min.
Ole Werner erzählt, Marcel Schäfer hört zu @Maxppp

Auf der Suche nach neuen Toptalenten blickt RB Leipzig offenbar nach Norwegen. Nach Informationen des norwegischen Fernsehsenders ‚TV2‘ beobachten die Sachsen den erst 16-jährigen Eirik Granaas vom Erstligisten Fredrikstad FK schon seit längerer Zeit. Auch der FC Arsenal habe ein Auge auf das Mittelfeldjuwel geworfen.

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Bis dato kommt der norwegische U16-Nationalspieler auf elf Profi-Einsätze, bei seinem Ligadebüt im Mai 2025 brach er mit einem Alter von 15 Jahren und 90 Tagen den Rekord von Arsenal-Star Martin Ödegaard (27) als jüngster Eliteserien-Spieler aller Zeiten. Auch wenn Granaas dieser Rekord in der aktuellen Saison schon wieder entrissen wurde, könnte er laut ‚TV2‘ bald für einen neuen sorgen. Demzufolge würde der Youngster Fredrikstad womöglich eine neue Top-Ablöse bescheren, der bisherige Höchstwert liegt bei umgerechnet rund 3,7 Millionen Euro.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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