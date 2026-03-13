TSG: Schicker kündigt Verkäufe an

Dass die TSG Hoffenheim im Sommer alle Leistungsträger abgibt, möchte Andreas Schicker verhindern. Der Geschäftsführer Sport sagt laut ‚Bild‘: „Es wird nicht den totalen Ausverkauf geben, das kann ich vorwegnehmen. Aber eine gesunde Veränderung wird es definitiv geben. Das braucht es auch.“

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Aufgrund der starken Saison der TSG ist das Interesse an einigen Profis groß. Dessen ist sich auch Schicker bewusst: „Wir haben definitiv auch viele Spieler dabei, die einen Markt haben, aber ich habe schon gesagt: Eine gesunde Veränderung ist auch wichtig. Das muss aber im Rahmen bleiben und dann werden wir mal sehen, wo es hingeht.“