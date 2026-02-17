Menü Suche
Letsch fliegt in Salzburg

von Dominik Schneider
Thomas Letsch als Trainer des VfL Bochum @Maxppp

Thomas Letsch muss bei RB Salzburg die Koffer packen. Der Erstligist aus Österreich gibt bekannt, dass man sich vom 57-jährigen Übungsleiter getrennt hat. Sein Vertrag in der Mozartstadt wäre ursprünglich noch bis 2027 gültig gewesen, nun ist vorzeitig Schluss für den Deutschen.

FC Red Bull Salzburg
OFFIZIELL: Thomas Letsch ist nicht mehr Trainer des FC Red Bull Salzburg, der 57-jährige Deutsche wurde heute von seinen Aufgaben beim Klub entbunden. Auch Co-Trainer Kai Hesse wird künftig nicht mehr für den FC Red Bull Salzburg tätig sein.

Wir danken den beiden für ihre engagierte Arbeit und ihren Einsatz für unseren Klub und wünschen ihnen alles Gute! Die Nachfolgelösung wird momentan vorbereitet und wohl auch zeitnah verkündet.
Seit Januar 2025 leitete Letsch das Training bei RB, während dieser Zeit stand er in 56 Pflichtspielen an der Seitenlinie. Aktuell steht die Mannschaft punktgleich mit dem LASK auf dem ersten Tabellenplatz in der österreichischen Bundesliga. Auch Co-Trainer Kai Hesse wurde von seinen Aufgaben entbunden.

Bundesliga
Salzburg
Thomas Letsch

