Letsch fliegt in Salzburg

Thomas Letsch muss bei RB Salzburg die Koffer packen. Der Erstligist aus Österreich gibt bekannt, dass man sich vom 57-jährigen Übungsleiter getrennt hat. Sein Vertrag in der Mozartstadt wäre ursprünglich noch bis 2027 gültig gewesen, nun ist vorzeitig Schluss für den Deutschen.

Seit Januar 2025 leitete Letsch das Training bei RB, während dieser Zeit stand er in 56 Pflichtspielen an der Seitenlinie. Aktuell steht die Mannschaft punktgleich mit dem LASK auf dem ersten Tabellenplatz in der österreichischen Bundesliga. Auch Co-Trainer Kai Hesse wurde von seinen Aufgaben entbunden.