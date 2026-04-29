Real Madrid: Drei Gründe gegen Mourinho

Florentino Pérez hat die Trainersuche bei Real Madrid zur Chefsache erklärt. Und laut dem renommierten Portal ‚The Athletic‘ ist kein Geringerer als José Mourinho der Favorit des Vereinspräsidenten. Für einen überschaubaren Millionenbetrag darf der Portugiese seinen Arbeitgeber Benfica Lissabon verlassen. Doch für FT sprechen aus Real-Sicht auch drei Punkte signifikant gegen ein Mourinho-Comeback.

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Titel-Flaute

Nicht nur Real erlebt eine Titel-Flaute – auch bei Mourinho selbst lief es schonmal deutlich besser. Seinen bislang letzten Meistertitel fuhr er 2015 in England mit dem FC Chelsea ein. Zuletzt mit Fenerbahce und aktuell bei Benfica war beziehungsweise ist The Special One komplett titellos.

Immer mehr deutet darauf hin, dass Mourinhos Zauber aus früheren Tagen – unter anderem gewann er alle Europapokale – verloren gegangen ist. Die Frage, ob der Welttrainer der Jahre 2003 und 2004 noch das nötige Niveau für Real verkörpert, drängt sich auf.

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Opferrolle

Ob eine verlorene Ballon d’Or-Wahl oder unliebsame Schiedsrichter-Entscheidungen: Reals Spieler und Verantwortliche ließen ihren Verschwörungsgedanken und Aggressionen in jüngerer Vergangenheit immer wieder mal freien Lauf.

Wäre José Mourinho die richtige Wahl für Real Madrid? Ja Nein Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Der eigentlich schillerndste Klub der Welt hat sich in eine Opferrolle begeben, die seiner Historie unwürdig ist. Mit Mourinho käme ein Trainer, der das nochmal potenzieren könnte. Denn auch der 63-Jährige ist für teils krude Herleitungen bekannt.

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Vini-Zoff

Ja: Generell weiß Mourinho, wie schwierige Superstars zu nehmen sind. Aber: Zum einen sind diese Exemplare bei Real wohl besonders eitel – und zum anderen hat es sich der Portugiese mit Vinicius Junior womöglich sogar schon verscherzt.

Zur Erinnerung: Im Champions League-Zwischenrundenhinspiel zwischen Benfica und Real im Februar erhob Vini Rassismusvorwürfe gegen Gegenspieler Gianluca Prestianni. Dessen Coach Mourinho spielte den Vorfall anschließend herunter und unterstellte Vini, provoziert zu haben. Dafür handelte sich Mou unter anderem auch Kritik von Bayern-Trainer Vincent Kompany ein.

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So oder so wäre mit dem Exzentriker als Boss so großer Egos wie die von Vini, Kylian Mbappé und Jude Bellingham mit immer neuen Schlagzeilen rund ums Real-Binnenklima zu rechnen. Vereinslegende Iker Casillas sieht das wohl auch schon kommen und kommentierte die Mourinho-Gerüchte gestern mit Popcorn-Emojis.