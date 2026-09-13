Jubel-Skandal: Brunner droht Sperre

Der momentane Höhenflug von Paris Brunner bei der AS Monaco könnte jäh gestoppt werden. Wie die ‚L’Équipe‘ berichtet, droht dem 20-Jährigen wegen seiner provokanten Jubelgeste nach dem Ausgleichstreffer gegen Racing Straßburg (1:1) am gestrigen Samstag eine Sperre. Der ehemalige BVB-Youngster hatte ein sehenswertes Tor erzielt, in der Folge vor der gegnerischen Kurve gefeiert und den Fans gegenüber einen „Schnitt durch die Kehle“ angedeutet, also die bekannte Kopf-ab-Geste vollführt. Diese habe Schiedsrichter Eric Wattellie in seinem Spielbericht erwähnt. Das ist eine wichtige Voraussetzung für eine mögliche disziplinarische Untersuchung.

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Brunner, der in bisher sechs Pflichtspielenfür die Monegassen fünf Tore erzielt hat, rechtfertigte sich nach der Partie gegenüber der Sportzeitung: „Sie haben über meine Familie, meine Mutter und meinen Vater gesprochen. Ich konnte diejenigen sehen, die mich beleidigt haben. Nach dem Tor waren viele Emotionen im Spiel, vor allem nach einem solchen Treffer. Ich wollte nicht respektlos sein. Ich würde nicht sagen, dass ich es bereue, aber das war nicht die Botschaft, die ich vermitteln wollte. Es wurde falsch verstanden. Was ich sagen wollte, war: Was für ein Tor, das war’s.“