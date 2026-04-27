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Bundesliga

HSV: Angebot für Mikelbrencis

von Daniel del Federico - Quelle: Bild
William Mikelbrencis will sich gegen Josip Stanisic durchsetzen @Maxppp

Der Hamburger SV kämpft um einen Verbleib von William Mikelbrencis. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wurde dem 22-Jährigen ein neues, verbessertes Vertragsangebot unterbreitet. Das aktuelle Arbeitspapier des Außenverteidigers läuft zum Saisonende aus, womit er im Sommer ablösefrei zu haben wäre.

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Die Verhandlungen gestalten sich zuletzt jedoch zäh: Ein erstes Angebot der Rothosen hatte die Spielerseite noch abgelehnt. Trotz schwankender Leistungen sehen die Verantwortlichen weiterhin Entwicklungspotenzial beim Franzosen, der 2022 für 700.000 Euro vom FC Metz an die Elbe gewechselt war. Mit vier Vorlagen ist der Rechtsfuß aktuell der zweitbeste Vorbereiter im Kader des HSV.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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