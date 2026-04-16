Fürth-Knipser: Karrieresprung für Futkeu?

Der SpVgg Greuther Fürth könnte im Sommer Noel Futkeu von der Fahne gehen. Der RSC Anderlecht zeigt laut Sacha Tavolieri Interesse am Torjäger des Kleeblatts. Dem Bericht des belgischen Transfermarkt-Journalisten zufolge ist der 23-Jährige einer von mehreren Kandidaten, die als Verstärkung für den Angriff beim Erstligisten infrage kommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

In Fürth steht Futkeu noch bis 2027 unter Vertrag. Wollen die Mittelfranken ihren Stürmer nicht ablösefrei verlieren, müssten sie verlängern oder im Sommer über einen Verkauf nachdenken. In der laufenden Spielzeit erzielte der Rechtsfuß bereits zwölf Tore für die Spielvereinigung, zudem lieferte er fünf Assists. Sollte Fürth in die dritte Liga absteigen, würde Futkeu ohnehin nicht zu halten sein.