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Fürth-Knipser: Karrieresprung für Futkeu?

von Dominik Schneider - Quelle: Sacha Tavolieri
1 min.
Noel Futkeu freut sich sichtlich über sein Tor @Maxppp

Der SpVgg Greuther Fürth könnte im Sommer Noel Futkeu von der Fahne gehen. Der RSC Anderlecht zeigt laut Sacha Tavolieri Interesse am Torjäger des Kleeblatts. Dem Bericht des belgischen Transfermarkt-Journalisten zufolge ist der 23-Jährige einer von mehreren Kandidaten, die als Verstärkung für den Angriff beim Erstligisten infrage kommen.

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In Fürth steht Futkeu noch bis 2027 unter Vertrag. Wollen die Mittelfranken ihren Stürmer nicht ablösefrei verlieren, müssten sie verlängern oder im Sommer über einen Verkauf nachdenken. In der laufenden Spielzeit erzielte der Rechtsfuß bereits zwölf Tore für die Spielvereinigung, zudem lieferte er fünf Assists. Sollte Fürth in die dritte Liga absteigen, würde Futkeu ohnehin nicht zu halten sein.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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