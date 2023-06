Eichin neuer Direktor Lizenz bei Leverkusen

Thomas Eichin wird ab dem 1. Juli Direktor Lizenz bei Bayer Leverkusen. Seit 2020 ist Eichin beim Werksklub als Leiter der Nachwuchsabteilung tätig und wird in der neu geschaffenen Position alle internen Prozesse des Profibereichs der Männer und Frauen verantworten. Er berichtet weiterhin an Geschäftsführer Sport Simon Rolfes, der nun in Zusammenarbeit mit Eichin die freigewordene Stelle im Nachwuchsbereich kommissarisch übernimmt.

