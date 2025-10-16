Bakayoko begründet RB-Wechsel

Johan Bakayoko (22) ist darauf zu sprechen gekommen, warum er sich für eine Zusammenarbeit mit RB Leipzig entschieden hat. „Aus mehreren Gründen“, erläutert der Rechtsaußen im Interview mit dem ‚kicker‘, „erstens war Leipzig einer der Klubs, die ich schon länger kannte, weil hier Spieler wie Xavi (Simons, Anm. d. Red.) und Loïs Openda waren. Außerdem war die Vision, die RB für mich hatte, ehrlich gesagt unglaublich.“

Unter der Anzeige geht's weiter

„Die Veratnwortlichen hatten wirklich einen klaren Plan, was sie mit mir vorhatten und wie sie mir helfen könnten. Ich habe gespürt: Sie wollen mich wirklich. Deshalb war das für mich von allen Optionen, die ich hatte, die beste“, führt Bakayoko aus, der im Sommer unter anderem auch von Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen umgarnt worden war, aber letztlich für 18 Millionen Euro von der PSV Eindhoven zu den Sachsen wechselte. Seine bisherige Bilanz für RB: Zwei Tore in sieben Einsätzen.