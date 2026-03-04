WM-Kandidat Undav genervt

Angreifer Deniz Undav fehlt die Anerkennung. Der Torjäger des VfB Stuttgart macht gegenüber der ‚Bild‘ auf seine Qualität als Mittelstürmer aufmerksam: „Was ist denn ein Mittelstürmer? Doch der, der trifft. Ich habe die beste Quote, daher verstehe ich nicht, dass man über andere Stürmer spricht und nicht über mich. Dass mein Name immer nur als falsche Neun fällt. Das habe ich schon gesagt, dass mir das auf den Zeiger geht.“ Der 29-Jährige steht in dieser Saison bei 18 Treffern und elf Vorlagen und will mit Deutschland im Sommer zur Weltmeisterschaft.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Ich bin einfach ein guter klassischer Stürmer, der auch ein guter Zehner sein kann. Das ist aber nicht meine Schuld, dass ich die Qualität habe. Ich bin Stürmer, ich treffe und kann vorbereiten“, so Undav. Für die deutsche Nationalmannschaft hatte auch Julian Nagelsmann im Interview mit dem ‚kicker‘ zuletzt Kai Havertz und Nick Woltemade für den Sturm ins Spiel gebracht, Undav aber außen vor gelassen. „Ich habe mit ihm seit der Winterpause kein Gespräch gehabt. Er braucht auch nicht mit mir zu reden. Meine Argumente sind auf dem Platz. Das versuche ich ihm zu zeigen. Solange ich treffe, wird es schwer werden, an mir vorbeizukommen“, so Undav.